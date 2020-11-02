У Києві та семи областях лікарняні ліжка для COVID-19 заповнені більш ніж на 70%

У Києві та ще семи областях лікарняні ліжка для пацієнтів з коронавірусом заповнені більш ніж на 70%. Всього в країні заповнені 66,9% таких ліжок.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Так, найбільш завантаженими є лікарні у Полтавській (88,8%), Житомирській (83%), Івано-Франківській (76,8%), Рівненській (75,8%), Кіровоградській (74,5%), Сумській (72,2%) та Донецькій (70,3%) областях, а також у Києві (76%).

При цьому немає жодного регіону, де були б вільні понад 50% таких ліжок. Найкраща ситуація в Тернопільській області - тут заповнені 52,9% ліжок.

Всього в Україні введено вже 40 753 ліжка.

Також в країні у всіх регіонах перевищено показник захворюваності коронавірусом. У середньому в Україні цей показник становить 258,8 при нормі 40. Найгірша ситуація спостерігається в Чернівецькій області - 513,4. У Києві показник становить 266,3.

Нагадаємо, за добу в Україні коронавірусом заразилися 6 754 осіб. Найбільше випадків Найбільше нових випадків зареєстровано у Харківській області, Києві, Львівській, Чернівецькій та Житомирській областях.

Раніше в МОЗ повідомляли, що в Україні немає проблеми з медичним киснем, однак існує проблема з місткостями для нього. Через це не всі лікарняні ліжка можуть підключити до кисню.