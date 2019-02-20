У Києві сьогодні ввечері очікується сильний вітер

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У столиці 20-21 лютого пориви вітру 15-20 м/с

В Київі 20-21 лютого пориви вітру 15-20 м/с. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

За даними синоптиків, в столиці ввечері 20 лютого та протягом доби 21 лютого пориви вітру 15-20 м / с (рівень небезпеки "жовтий").

Нагадаємо, у столиці України 20 лютого без опадів вдень від +4 до +6, вночі від -1 до +1, вітер західний, 5-10 м/с.

З Польщі через Україну йде холодний атмосферний фронт. зокрема, 20 лютого атмосферний фронт обумовить дощі в західних областях України, на півночі, місцями в центральній частині, ввечері ще в Харківській області.

Додамо, заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня заявила, що на цьому тижні повернуться сніг і морози, а прохолодна погода в Україні, швидше за все, збережеться до кінця лютого. В Укргідрометцентрі поки не можуть сказати, коли в Україну прийде весна. "Не виключено, що погода з негативними температурними значеннями збережеться і на початку березня", - сказала вона.