У Києві сьогодні вранці туман

Фото: туман в Києві (commons.wikimedia.org/Haidamac)

Видимість складає 200-500 м

У Києві вранці, 17 лютого, туман, видимість 200-500 м. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

За прогнозом синоптиків, сьогодні буде мінлива хмарність, без опадів. Вітер західний, північно-західний, 7-12 м / с, температура вдень від +7 до +9 градусів. У Києві хмарно з проясненнями, вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с, температура вдень 3-5 тепла.

Нагадаємо, у Києві вчора було без опадів, на дорогах була місцями ожеледиця.

Додамо, що в Карпатах сьогодні, 17 лютого, збережеться значна лавинна небезпека. Зокрема, 17-18 лютого в результаті відлигу в горах Івано-Франківської області очікується значна сніголавинна небезпека.

Раніше повідомлялося, що на початку наступного тижня очікується істотне потепління, в деяких областях температура повітря підніметься до +11 градусів. У найближчі дні в Україні буде тепло, а сильні морози очікуються лише в східних областях. Крім того, в першій половині наступного тижня в Україні буде сухо завдяки антициклону.