У Києві сьогодні очікується туман

Сьогодні, 3 лютого, у столиці очікується видимість 200-500 м

В Киеве, сегодня, 3 февраля, ожидается туман, на дорогах местами возможна гололедица. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА).

Как сообщили в Укргидрометцентре, в воскресенье 3 февраля, в столице ожидается туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый), на дорогах местами гололедица.

Водителям рекомендуют во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов:

снизить скорость движения;

при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;

держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;

при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

избегать резких маневров на дороге.

Напомним, что по прогнозам синоптиков, сегодня, 3 февраля, в столице Украины осадков не ожидается, днем температура будет колебаться от +3 до +5, ночью от 0 до +2. Ветер юго-восточный, 3-8 м/сек.