У Києві сьогодні очікується ожеледиця

Температура у Києві складе близько 0 градусів

В Украинском гидрометцентре сообщили, что сегодня, 9 февраля, на дорогах Киева ожидается местами гололедица, без осадков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Сообщается, что по прогнозам синоптиков, в Киеве сегодня ожидается переменная облачность, ветер южный, 5-10 м/с, температура в день составит около 0 градусов.

Также Управление по вопросам гражданской защиты КГГА, для предостережения травматизма и избежания аварийных ситуаций, дала советы и рекомендации для передвижения по городу во время гололеда.

Советы водителям:

придерживаться скоростного режима и дистанции, отказаться от рискованных маневрирований, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к аварийным ситуациям;

при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижайте скорость до минимума;

не забывайте включить габаритные огни или противотуманные фонари;

в условиях ухудшения погодных условий с интенсивным выпадением снега и гололедом на дорогах не используйте автотранспорт с летними шинами

Советы пешеходам:

ходите не спеша, ноги слегка расслабьте и чуть согните в коленях, ступайте на всю подошву;

не держите руки в карманах – это увеличивает возможность не только падения, но и тяжелых травм, особенно переломов и сотрясений мозга. Размахивайте руками в такт ходьбы – так лучше удержать равновесие;

при нарушении равновесия во время ходьбы в гололед попробуйте быстро присесть – это наиболее реальный шанс удержаться на ногах;

если падения не избежать – напрягите мышцы, згрупуйтесь, а прикоснувшись к земле попробуйте перекотитись, – удар, направленный на вас, уменьшит силу;

будьте внимательны и на тротуаре – автомобиль может занести или водитель может вовремя не затормозить;

когда перебегаете дорогу перед автомобилем учтите, что тормозной путь на скользкой дороге увеличивается в 4-5 раз;

обходите металлические крышки люков – как правило, они покрыты льдом

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что синоптики предупредили о резкие перепады температуры. Синоптики рассказали, что разница между дневной и ночной температурой кое-где будет достигать 14-ти градусов.