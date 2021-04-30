У Києві СБУ викрила чотири лабораторії на підробці COVID-тестів

В результаті слідства встановили, що організатори розмістили рекламу на онлайн-ресурсах про організацію видачі термінових довідок із негативними результатами тестів. "Послугу" пропонували українським громадянам, які повернулись із-за кордону для ухилення від обов’язкової 14-денної самоізоляції.

Співробітники СБ України задокументували масове виготовлення підроблених довідок про результати проведення ПЛР-тестів у чотирьох київських приватних лабораторіях однієї комерційної структури.

Вартість "послуг" коливалась залежно від терміновості видачі довідки і сягала до 1 тисячі привень Уже попередньо встановлено кілька сотень громадян, які здавали тести у цих клініках. Також зафіксовано, що персонал медзакладів вносив сфальсифіковані дані до мобільного додатку "Дій вдома".

Під час обшуків у Києві правоохоронці вилучили:

документацію, зокрема, касові книги та квитанції;

сфальсифіковані довідки про результати ПЛР-тестів;

інші матеріали, що підтверджують проведення оборудок.

Фото: вилучені докази (ssu.gov.ua)

Наразі тривають слідчі дії у кримінальному провадженні за статтями 190 і 366 Кримінального кодексу України.