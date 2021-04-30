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У Києві СБУ викрила чотири лабораторії на підробці COVID-тестів

Автор: РБК-Україна

Служба безпеки України (СБУ) виявила підробку тестів на коронавірус. Зловмисники "співпрацювали" з приватними лабораторіями і "якісно" підробляли результати тестів.

Про це повідомили у прес-службі СБУ.

В результаті слідства встановили, що організатори розмістили рекламу на онлайн-ресурсах про організацію видачі термінових довідок із негативними результатами тестів. "Послугу" пропонували українським громадянам, які повернулись із-за кордону для ухилення від обов’язкової 14-денної самоізоляції.

Співробітники СБ України задокументували масове виготовлення підроблених довідок про результати проведення ПЛР-тестів у чотирьох київських приватних лабораторіях однієї комерційної структури.

Вартість "послуг" коливалась залежно від терміновості видачі довідки і сягала до 1 тисячі привень Уже попередньо встановлено кілька сотень громадян, які здавали тести у цих клініках. Також зафіксовано, що персонал медзакладів вносив сфальсифіковані дані до мобільного додатку "Дій вдома".

Під час обшуків у Києві правоохоронці вилучили:

  • документацію, зокрема, касові книги та квитанції;
  • сфальсифіковані довідки про результати ПЛР-тестів;
  • інші матеріали, що підтверджують проведення оборудок.

Фото: вилучені докази (ssu.gov.ua)

Наразі тривають слідчі дії у кримінальному провадженні за статтями 190 і 366 Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялося, що прикордонники не пустили в Україну 35 білорусів, у яких були фейковий COVID-довідки.

РБК-Україна також писало, що співробітники Департаменту кіберполіції викрили банду фінансових шахраїв, які використовували схему "друг просить в борг".

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