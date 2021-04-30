У Києві СБУ викрила чотири лабораторії на підробці COVID-тестів

Служба безпеки України (СБУ) виявила підробку тестів на коронавірус. Зловмисники "співпрацювали" з приватними лабораторіями і "якісно" підробляли результати тестів.
Про це повідомили у прес-службі СБУ.
В результаті слідства встановили, що організатори розмістили рекламу на онлайн-ресурсах про організацію видачі термінових довідок із негативними результатами тестів. "Послугу" пропонували українським громадянам, які повернулись із-за кордону для ухилення від обов’язкової 14-денної самоізоляції.
Співробітники СБ України задокументували масове виготовлення підроблених довідок про результати проведення ПЛР-тестів у чотирьох київських приватних лабораторіях однієї комерційної структури.
Вартість "послуг" коливалась залежно від терміновості видачі довідки і сягала до 1 тисячі привень Уже попередньо встановлено кілька сотень громадян, які здавали тести у цих клініках. Також зафіксовано, що персонал медзакладів вносив сфальсифіковані дані до мобільного додатку "Дій вдома".
Під час обшуків у Києві правоохоронці вилучили:
Фото: вилучені докази (ssu.gov.ua)
Наразі тривають слідчі дії у кримінальному провадженні за статтями 190 і 366 Кримінального кодексу України.
Раніше повідомлялося, що прикордонники не пустили в Україну 35 білорусів, у яких були фейковий COVID-довідки.
РБК-Україна також писало, що співробітники Департаменту кіберполіції викрили банду фінансових шахраїв, які використовували схему "друг просить в борг".