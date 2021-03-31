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В Києві найбільш напружена ситуація через COVID, - МОЗ

Автор: Ігор Литвиненко

У Києві спостерігається найбільш напружена ситуація з госпіталізаціями з-за коронавірусу. У столиці показник заповнювання ліжок з киснем становить 85,8%.

Про це засіданні уряду повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його словами, показник заповнення ліжок з киснем є одним з найбільш важливих для розуміння критичності ситуації в регіоні.

"Найбільш напружена ситуація зараз в місті Київ. У нас на сьогодні (показник - ред.) становить 85,8% - це найвищий показник по країні", - заявив Степанов.

Він додав, що також досить напруженою залишається ситуація в Житомирській, Одеській, Київській областях.

"Це ті регіони, де досить критична ситуація щодо наповненості ліжок з киснем", - зазначив міністр охорони здоров'я.

Всього по країні введено 76 684 ліжок для лікування хворих COVID-19. Зайняті при цьому 45 750 ліжок вже зайняті.

Раніше РБК-Україна писало, що через критичну ситуацію з COVID в Києві можуть посилити локдаун вже в п'ятницю.

Також мер Києва Віталій Кличко повідомив, що якщо не покращиться COVID-статистика, столиці можуть закрити школи і дитсадки.

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Новини України КиївМаксим СтепановCOVID-19Коронавірус
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