У Києві на ринку підірвали гранату

У ніч на 25 жовтня, у столичному мікрорайоні Троєщина чоловік підірвав гранату на ринку "Радосинь". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Інформатор".

Як повідомляється, детонація сталася близько 00:40. В результаті інциденту ніхто не постраждав.

"Вибух прогримів в проході між МАФами. З фасаду все було закрито ролетів. Зловмисник зайшов на територію ринку і кинув вибухівку. За інформацією правоохоронців, чоловік був сам. Вибух пошкодив скло та фасад споруд", - йдеться в повідомленні.

Поліцейські відкрили кримінальну справу за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) і 1 ч. ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 22 жовтня у центрі Києва на вулиці Пушкінській ввечері стався вибух, в результаті якого дві людини загинули. Осколкові поранення також отримала дівчина, яка проходила повз.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Сумській області від вибуху гранати загинув чоловік. Граната вибухнула, коли чоловік оглядав її зі своїм приятелем.

Крім цього, в Одеській області стався вибух невідомого боєприпасу на полігоні, в результаті чого постраждали три курсанти військової академії.