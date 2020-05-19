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У Києві батьки вийшли на протест: за що жити нашим дітям (фото)

Lite » Стиль життя 19.05.2020 - 12:34
У Києві батьки вийшли на протест: за що жити нашим дітям (фото)
У Києві вимагають відкрити дитячі садки (фото: РБК-Україна)

Дитячі садки в Києві залишаються закритими, через що багато батьків не можуть працювати і забезпечувати родини

У Києві батьки вийшли на протест за відкриття дитячих садків вже з 1 червня. Учасники акції зібралися під будівлею Кабінету міністрів з плакатами і вимагали відновити роботу дошкільних навчальних закладів. Адже багато українців просто залишилися без роботи й засобів до існування через те, що дітей ні на кого залишити.

Відзначимо, що Денис Шмигаль в ефірі одного з телеканалів заявив, що дитячі садки можуть відкрити з 25 травня, але рішення буде прийматися по регіонах окремо. Адже в Україні з 22 числа вводиться адаптивний карантин.

Протестувальники прийшли під будівлю уряду з дітьми, колясками, серед них були вагітні жінки. В руках вони тримали плакати з написами: "Батькам - роботу, дітям - садок"; "Відчиніть садочки"; "Хочу до своїх друзів"; "Ні - порушенню прав дитини" і так далі.

У Києві батьки вийшли на протест: за що жити нашим дітям (фото)У Києві батьки вийшли на протест: за що жити нашим дітям (фото)У Києві батьки вийшли на протест: за що жити нашим дітям (фото)У Києві батьки вийшли на протест: за що жити нашим дітям (фото)У Києві батьки вийшли на протест: за що жити нашим дітям (фото)У Києві батьки вийшли на протест: за що жити нашим дітям (фото)У Києві батьки вийшли на протест: за що жити нашим дітям (фото)У Києві батьки вийшли на протест: за що жити нашим дітям (фото)

В Києві пройшла акція протесту за відкриття дитячих садків (фото: РБК-Україна)

До протестуючих вийшов головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, який пообіцяв озвучити рішення по дитячих садках вже в середу, 20 травня. Він також сказав, що за сприятливої санітарно-епідеміологічної ситуації садки відкриють вже з 25 травня.

Кияни мітингують, вимагаючи від Кабміну відкрити дитячі садки

Опубліковано Інформаційне агентство АСПІ - ASPI Вівторок, 19 травня 2020 р.

Жителі Києва під Кабміном вимагали відкрити дитячі садки (відео: facebook.com/aspi.com.ua)

Раніше ми писали, що у Києві додали кілька маршрутів громадського транспорту. А також публікували повний список 25-ти маршрутів автобусів, тролейбусів та трамваїв, які працюють зараз в столиці.

Автор: Світлана Дудукало

Теги Новини України детский сад
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