У Києві в результаті ДТП загорівся автомобіль

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У результаті події загинув водій, ще двоє людей постраждали

У Києві вранці, 26 серпня, на перехресті проспекту Перемоги та вулиці Гарматній автомобіль BMW зачепив Chevrolet Lacetti, врізався в парапет підземного переходу і загорівся. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Информатор".

Повідомляється, що аварія сталася близько 04:40. Зокрема, автомобіль BMW їхав по проспекту у бік центру, а Chevrolet повертав на вулицю Гарматную. На перетині вулиць BMW по дотичній зачепив Lacetti і виїхав за межі проїжджої частини. Водій Chevrolet зупинився через 150 метрів після перехрестя.

Після удару BMW загорівся. У результаті водій загинув на місці, двоє пасажирів отримали травми.

Нагадаємо, 23 серпня в одному з дворів у Дарницькому районі Києва жінка за кермом автомобіля збила мати з малолітнім сином. В результаті наїзду мати з дитиною госпіталізували в важкому стані. Винуватиця аварії затримана. Їй повідомили про підозру у вчиненні злочину у рамках ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України, яка передбачає до 8 років позбавлення волі.

20 серпня у Києві чоловік збив дівчину на переході і втік з місця злочину. Прибулі медики констатували смерть дівчини.