У Києві рекомендують не купатися на 20 пляжах: де краще не відпочивати

Киянам радять не купатися на більшості офіційних пляжів столиці. Причиною таких закликів стала не лише загроза виявлення вибухонебезпечних предметів, а й негативні дослідження води.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держпродспоживслужбу Києва.
Відповідне попередження стосується 20 київських зон масового купання. Відтак краще не лізти у воду на пляжах:
Окрім цього, мовиться про пляжі у зонах відпочинку "Біла", "Наталка", "Верхня", "Синєозерна", "Голуба", "Редьчина".
У Держпродспоживслужбі Києва пояснили, що це пов'язано із незадовільними санітарними показниками води.Тести робили, зокрема на запахи, водневий показник (рН) та на вміст лактозопозитивних кишкових паличок.
Нагадаємо, у 2022 році в Києві пляжний сезон офіційно не відкривали. У КМДА пояснили, що існує ймовірність виявлення у водоймах вибухонебезпечних предметів.