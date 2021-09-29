У Києві викрили схему масової підробки COVID-сертифікатів та тестів

Слідчі встановили, що 24-річний чоловік та 22-річна жінка створили чат-бот у месенджері, де приймали замовлення на виготовлення підробленої медичної документації.

Без проходження лабораторних досліджень громадянам пропонували виготовлення ПЛР-тестів із негативним результатом на COVID-19, а також міжнародні свідоцтва про вакцинацію.

ПЛР-тести продавали по 600 гривень, а свідоцтва про вакцинацію коштували 1200 гривень.

У своїй діяльності правопорушники використовували підроблені печатки та логотип відомої української клініки. Пара встигла виготовити близько 200 підроблених медичних документів.

За місцем проживання зловмисників та в їхніх автомобілях проведено обшуки. Вилучили ноутбук, мобільні телефони, банківські картки, а також бланки для ПЛР-тестів на коронавірус. В результаті огляду вилученої техніки виявлено листування із замовниками щодо виготовлення псевдосертифікатів та виявлено бланки для їхнього виготовлення.

Слідчі дії тривають.