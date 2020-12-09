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У Києві зростає кількість пацієнтів з COVID у важкому стані

Київ, Середа 09 грудня 2020 12:25
У Києві зростає кількість пацієнтів з COVID у важкому стані
Фото: Віталій Кличко (РБК-Україна)
Автор: Лера Полищук, Дмитро Левицький

У Києві збільшується кількість пацієнтів з коронавірусом, які знаходяться у важкому стані. Водночас число хворих, які потребують госпіталізації також зростає.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу.

За його словами, в стаціонарах на сьогодні лікується 2001 хворий, з них вісім дітей.

"1201 пацієнт у важкому стані. Кисневу підтримку отримують 1419 осіб, а до апаратів ШВЛ підключені 30 хворих", - заявив він.

При цьому, в столиці шпиталізували 127 пацієнтів. Це найбільша кількість госпіталізованих за добу.

Кличко також додав, що ліжка для пацієнтів з коронавірусом в Києві заповнені майже на 50%.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні підтвердили 12 585 нових випадків коронавірусу. При цьому кількість видужали перевищує число хворих на дві тисячі. При цьому коронавірус виявили у 1728 жителів столиці.

Крім того, за словами глави МОЗ Максима Степанова, в Україні виділено понад 62 тисячі ліжок для пацієнтів з коронавірусом, з яких 54% забезпечені киснем.

Додамо, що в МОЗ заявили, що ситуація з поширенням коронавірусу в Україні стабілізувалася. За останні дні зменшилася кількість хворих, а також кількість госпіталізацій.

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