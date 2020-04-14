У Києві за добу п'ятеро медпрацівників заразилися коронавирусом

В Києві за добу заразилося коронавірусом п'ятеро медиків. Про це під час брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент РБК-Україна.

Кличко прокоментував ситуацію у Києві пов'язану з поширенням коронавірусу.

"Кількість заражених киян за минулу добу збільшилась ще на 56 людей. З них п'ятеро медиків",- сказав мер.

Наразі у Києві зареєстровано найбільшу кількість захворювань коронавірусом. Так, там лабораторно підтверджено 551 випадок зараження, з яких 10 людей померли. Серед усіх перевірених киян у 15% був виявлений коронавірус.

Нагадаємо, у Києві з 16 квітня посилять контроль на постах на всіх в'їздах у столицю у зв'язку з поширенням коронавірусу. Для всіх пасажирів і водіїв транспортних засобів, які їдуть у Київ, вводиться обов'язкова термометрія.

Також станом на 14 квітня в Києві кількість заражених коронавірусом зросла до 551, померли 10 осіб. За добу виявили 50 нових випадків захворювання.

Крім того, Києво-Печерська Лавра підтвердила другий випадок смерті від коронавірусу у монастирі.