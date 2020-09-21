У Києві через коронавірус закрили вже п'ять шкіл

Фото: школа в Києві (facebook.com)

У Києві п'ять шкіл закрито на карантин через коронавірус. Випадки зараження виявлені у вчителів.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу.

По одній школі закрито у Дарницькому, Оболонському, Голосіївському, Печерському та Солом'янському районах міста.

В цілому на карантині знаходяться 328 класів у 122 школах. Зафіксовано 267 випадків зараження серед учнів та 127 - серед педагогів.

У дошкільних закладах через випадки захворювання COVID-19 на карантині 15 груп, закритий один садок.

На ранок 21 вересня у столиці зафіксовано 275 нових випадків зараження коронавірусом, всього - 19 758. Померли 318 осіб (+2), одужали - 5868 (+9).

Нагадаємо, в Україні підтвердили 2675 випадків коронавіруса за добу на ранок понеділка.

Відзначимо, в п'ятницю, 18 вересня, в Україні оновили карантинний список регіонів. З "червоної зони" виключили Івано-Франківськ, Тернопіль та Чернівці. Київ залишився в "помаранчевій зоні".