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У Києві п'яний водій врізався у шлагбаум житлового комплексу і хотів втекти

Новини » Надзвичайні події     16.12.2019 - 03:00
У Києві п'яний водій врізався у шлагбаум житлового комплексу і хотів втекти
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Чоловік представився працівником СБУ та пообіцяв, що все "порішає"

У неділю ввечері в Києві нетверезий водій протаранив шлагбаум житлового комплексу та намагався втекти. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Київ Оперативний".

Водія зупинила охорона і мешканці будинку, після чого чоловік почав їм погрожувати і застосовувати силу. Коли приїхала поліція, порушник представився помічником першого заступника голови СБУ.

"Назвав своє прізвище - Саглай. Поліції пообіцяв, що все "порішає", і за водіння в нетверезому вигляді і умисне знищення майна йому абсолютно нічого не буде", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Києві патрульні зупинили елітний автомобіль Bentley, за кермом якого перебувала нетвереза дівчина з подругою. Поліція склала адміністративний протокол.

Раніше в Києві п'яний водій спровокував ДТП. Під час поїздки по мокрій дорозі легковик занесло і машина врізалася в огорожу і зніс дорожні знаки. Праве переднє колесо відлетіло через сильний удар машини.

На місце ДТП прибула поліція. Чоловік навідріз відмовився проходити тест на алкоголь і намагався врятуватися втечею.

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