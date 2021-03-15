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У Києві п'яний водій позашляховика влаштував смертельне ДТП: двоє людей загинули

Автор: Ігор Литвиненко

У Києві відбулася смертельна дорожньо-транспортна пригода. У результаті зіткнення позашляховика та легковика загинули дві людини.

Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Аварія сталася вночі 15 березня на перехресті проспекту Шухевича та бульвару Перова в Деснянському районі столиці.

"Водій автомобіля "Тойота", рухаючись по проїжджій частині не впорався з керуванням і зіткнувся з автомобілем "Шкода", який зупинився на перехресті на червоний сигнал світлофора. Внаслідок ДТП водій легковика, 1979 року народження, та пасажирка загинули на місці події", - повідомили в поліції.

При цьому на момент ДТП водій позашляховика, 1992 року народження, перебував у стані сп'яніння. Він був затриманий.

За даним фактом порушили кримінальну справу за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Затриманому водієві загрожує від 5 до 10 років в'язниці.

За інформацією "Київ оперативний", водієм позашляховика міг бути діючий співробітник правоохоронних органів. РБК-Україна звернулося за підтвердженням в поліцію Києва, однак правоохоронці відзначили, що цю інформацію не коментують.

Раніше РБК-Україна писало, що днями під Одесою в результаті аварії між легковим автомобілем і вантажівкою загинув працівник поліції.

Також повідомлялося, що в Харківській області злетів у кювет мікроавтобус. В результаті дві людини загинули.

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