У Києві п'яний водій збив спецназівця

У Києві на вулиці Василя Касіяна п'яний водій збив працівника полку поліції особливого призначення №2. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції.

У прес-службі повідомляють, що при патрулюванні Голосіївського району наряд поліції помітив автомобіль, який їхав із включеними аварійними сигналами та мав видимі ознаки пошкодження.

"Водій, побачивши поліцейських, змінив напрямок авто. Наряд вирішив зупинити автомобіль для перевірки документів. На вимоги поліцейських водій не відреагував та не зупинився. Наздогнавши машину, один зі спецпризначенців підійшов до водія, однак той у відповідь різко почав рух, наїхавши йому на ногу", - йдеться у повідомленні.

Поліцейські згодом затримали нетверезого водія. Спецназівцю наразі надають необхідну медичну допомогу. Розпочато кримінальне провадження за фактом погрози або насильства щодо працівника правоохоронного органу.

"Правоохоронці затримали зловмисника, автомобіль вилучили. Встановлено, що за кермом перебував 35-річний раніше не судимий іноземець у стані алкогольного сп'яніння. Поліцейського госпіталізували у лікарню для надання необхідної медичної допомоги. За інформацією лікарів, у нього перелом лівої ноги", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у лютому у Тернопільській області п'яний водій збив поліцейського та двох цивільних. У результаті події постраждалі були госпіталізовані з переломами та іншими травмами. За словами винуватця ДТП, не дивлячись на включені проблискові маячки автомобіля правоохоронців, він автомобіль не помітив.