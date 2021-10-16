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У Києві п'яний водій вантажівки збив двох пішоходів: постраждалих госпіталізовано

Автор: Марія Кучерявець

В Оболонському районі столиці на проспекті Степана Бандери п'яний водій вантажівки збив двох людей на нерегульованому пішохідному переході. Постраждалих доставлено до лікарні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр поліції Києва.

За інформацією правоохоронців, водій вантажівки "МАН", 1974 року народження, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, скоїв наїзд на двох пішоходів, які переходили дорогу на нерегульованому пішохідному переході та втік з місця події.

Після чого патрульні зупинили порушника на Столичному шосе та затримали.

"Внаслідок події, потерпілих, 1977 та 1996 років народження, госпіталізовано до лікарні. Прилад Драгер показав 2.68 проміле вмісту алкоголю у водія", - розповіли у прес-службі.

Правоохоронці відкрили кримінальну справу за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння).

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.

Наразі слідчі готують водію повідомлення про підозру та клопотання до суду про обрання запобіжного заходу.

Фото: у Києві п'яний водій вантажівки збив двох пішоходів (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)

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КиївДТП