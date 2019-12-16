У Києві п'яний чоловік побив патрульну поліцейську

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Інцидент стався на Троєщині

У Києві на Троєщині п'яний чоловік побив патрульну поліцейську. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook поліції Києва.

Повідомляється, що чоловік напав на патрульну і зламав нагрудну камеру. У підсумку до нападника застосували спеціальні засоби і затримали. У поліції додали, що інцидент стався, коли патруль намагався врегулювати конфлікт між двома жінками, які вигулювали собак. Нетверезий чоловік, який проходив повз, вдарив 19-річну патрульну в груди і збив нагрудну камеру.

Слідчі Деснянського управління поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Житомирській області поліцейський за кермом автомобіля врізався в дерево, в результаті чого загинула одна людина і ще одна отримала тілесні ушкодження. Поліцейському загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.