В Києві перевіряють на коронавірус 97 осіб

У Києві перевіряють на коронавірус ще 97 осіб. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко передає кореспондент РБК-Україна.

Віталій Кличко на сьогоднішньому брифінгу розповів про ситуацію у Києві пов'язану з розповсюдженням коронавірусу.

"Київський лабораторний центр МОЗ України перевіряє на підтвердження чи спростування діагнозу ще 97 зразків", - заявив Кличко

Нагадаємо, у Києві повідомили про 267 заражених коронавірусом та чотири смерті. За минулу добу ще 22 киян захворіли, серед них 5 жінок від 29 до 71 року. 16 чоловіків від 24 до 82 років.

Зазначимо, за останні 12 днів середній темп приросту заражених коронавірусом складає 27%. У МОЗ повідомили, що в Україні за минулу добу померли шість інфікованих коронавірусом, більшість з них - літні люди з хронічними захворюваннями.

Крім того, РБК-Україна раніше писало, що станом на ранок у інфекційній лікарні перебуває 66 пацієнтів з підозрою на коронавірус, 5 з яких - у реанімації.