В Києві провели благодійний аукціон, на якому зібрали для ЗСУ 4 млн гривень

В Києві на станції метро "Майдан Незалежності" відбувся благодійний аукціон "Перемога починається з тебе", під час якого вдалося зібрати на допомогу ЗСУ близько 4 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-реліз організаторів.

Вечір-аукціон було організовано та проведено за підтримки благодійного фонду "Рідна Оболонь" Владислава Трубіцина та Кирила Фесика, а також фонду "Синтез України".

Під час аукціону, в якому взяли участь близько 200 бізнесменів, артистів та меценатів було реалізовано понад 50 лотів: антикварні предмети, рідкісні книги, твори живопису, трофеї захисників України та низка ексклюзивних лотів.

Найдорожчими лотами аукціону стали: поштові марки з підписом головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, автора знаменитої фрази "Русскій воєнний кораль іді ..." Романа Грибова та гендиректора "Укрпошти" Ігоря Смілянського та гоноровий пірнач козацької старшини XVII століття. Кожен з цих лотів було продано за 21 тис. доларів.

Загальна сума, яку зібрали на аукціоні, склала близько 100 тис. доларів (4 млн грн). Усі ці кошти пішли на допомогу конкретним підрозділам Збройних сил України та загонам територіальної оборони.

Відкриваючи вечір-аукціон депутат Київради від "Слуги народу" Владислав Трубіцин зазначив, що на заході, який присвячений українській боротьбі проти військовій агресії РФ, будуть розіграні унікальні лоти, а "усі залучені кошти будуть передані на потреби ЗСУ та ТрО".

"Вдячний президенту, вдячний наші українській армії за те, що я зараз працюю і можу робити усе для того, щоб наближувати нашу перемогу", - заявив Владислав Трубіцин.

Своєю чергою голова Оболонської районної державної адміністрації Кирило Фесик зазначив, що зброя - це не лише танки та "Хаймарси".

"Мистецтво - це також зброя. У ворога немає жодних шансів перемогти, розраховуючи лише на перевагу у живій силі та техніці, без єднання, без мотивації, без цінностей. У нас все це є. Щоб пришвидшити нашу перемогу ми сьогодні маємо об'єднати зброю мистецьку зі зброєю сталевою", - заявив Кирило Фесик.

Також в аукціоні взяли участь рідні героїв "Азовсталі", що зараз перебувають у російському полоні. Перед учасниками аукціону виступила дружина бійця "Азову" Дениса Прокопенка, яка закликала не забувати про героїв Маріуполя, про їхній внесок в українську історії та зробити усе можливе, щоб усі герої якнайшвидше повернулися додому.

Коментуючи підсумки вечора-аукціону Владислав Трубіцин підкреслив, що вечір вчергове засвідчив єдність та згуртованість українського суспільства та готовність робити усе необхідне для перемоги й на фронті, і в тилу.

"Сьогодні нам вдалося акумулювати близько 4 млн гривень, що підуть на допомогу нашим героям, які захищають Україну зі зброєю в руках. І це лише один з епізодів нашої боротьби. І наш фонд "Рідна Оболонь", і усі присутні сьогодні на цій станції метро люди щодня працюють на те, щоб наші захисники мали усе необхідне для перемоги, і будуть робити це й далі. Тому ми обов'язково переможемо", - підсумував Трубіцин.