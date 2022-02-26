У Києві противник обстріляв військову частину

У Києві вночі чути звуки стрілянини і вибухів у Солом'янському районі, що може бути наслідком бою українських військових з ворожою ДРГ. Також противник атакував військову частину.
Про це 26 лютого повідомляє РБК-Україна.
За повідомленнями киян у мережі, пролунали близько 50 пострілів і кулеметних черг, а також були вибухи в районі Шулявки і Зоопарку близько 02:50.
Громадян закликають залишатися в укриттях і не виходити з них або з домівок.
Тим часом військовий журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що в Києві атакують військову частину в районі метро "Берестейська".
Відео: у Києві вночі 26 лютого стався бій
У мережі показали ще відео вибухів біля станції метро "Берестейська". Противнику дають відсіч бійці ЗСУ татериторіальна оборона.
Відео: вибухи і стрілянина в Києві вночі 26 лютого
Зазначимо також, що вночі в Києві біля ТЕЦ-6 на Троєщині сталися вибухи, і російські окупанти здійснили атаку на станцію. Бійці ЗСУ відбивають напади.