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У Києві противник обстріляв військову частину

Автор: Володимир Костирін

У Києві вночі чути звуки стрілянини і вибухів у Солом'янському районі, що може бути наслідком бою українських військових з ворожою ДРГ. Також противник атакував військову частину.

Про це 26 лютого повідомляє РБК-Україна.

За повідомленнями киян у мережі, пролунали близько 50 пострілів і кулеметних черг, а також були вибухи в районі Шулявки і Зоопарку близько 02:50.

Громадян закликають залишатися в укриттях і не виходити з них або з домівок.

Тим часом військовий журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що в Києві атакують військову частину в районі метро "Берестейська".

Відео: у Києві вночі 26 лютого стався бій

У мережі показали ще відео вибухів біля станції метро "Берестейська". Противнику дають відсіч бійці ЗСУ татериторіальна оборона.

Відео: вибухи і стрілянина в Києві вночі 26 лютого

Зазначимо також, що вночі в Києві біля ТЕЦ-6 на Троєщині сталися вибухи, і російські окупанти здійснили атаку на станцію. Бійці ЗСУ відбивають напади.

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