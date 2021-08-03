У Києві протестували під посольством Білорусі через смерть Шишова

Учасники акції принесли квіти та фотографії загиблого білоруса. Протестувальники скандували "Живе Білорусь" та "Герої не вмирають, допоки їх пам’ятають". Учасники акції таким чином висловлювали своє невдоволення білоруським режимом, який може бути причетним до загибелі Шишова.

Фото: акція під білоруським посольством (Віталій Носач, РБК-Україна)

Протестувальники також запалили фаєри під білоруським посольством. Акція пройшла без сутичок та правопорушень.

Фото: акція під посольством Білорусі (Віталій Носач, РБК-Україна)