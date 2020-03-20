У Києві протестували близько 300 осіб на коронавірус

У Києві станом на 20 березня на коронавірус протестували 291 людини. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент РБК-Україна.

При цьому Кличко зазначив, що точну кількість інфікованих коронавірусом киян невідомо, так як вони можуть не хворіти, але переносити вірус.

"На сьогоднішній день протестовано на коронавірус 291 киянин. Ми не знаємо, скільки серед нас інфікованих людей. Вони можуть не захворіти, але переносити інфекцію", - повідомив він.

Зазначимо, станом на 20 березня в Україні офіційно підтверджені 26 випадків коронавіруса. З них 3 у місті Києві. Також в Україні зафіксовано 3 смерті від COVID-19.

Раніше РБК-Україна писало, що Київська міська державна адміністрація прийняла рішення про введення режиму надзвичайної ситуації у столиці. Документи зараз проходять юридичні процедури.

Також повідомлялося, що в київських лабораторіях щодня перевіряють 5-10 осіб з підозрою на коронавірус. При цьому швидкими тестами перевіряється значно більша кількість людей.