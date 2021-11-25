В Києві пройшов марш антивакцинаторів, а нова коаліція в Німеччині висловила позицію щодо Криму: новини за 24 листопада
Нова коаліція в Німеччині вимагає від Росії припинити війну на Донбасі та повернути Крим, в Києві протестували антивакцинатори, мер Одеси Геннадій Труханов вніс заставу. Докладніше про те, що сталося у середу, 24 листопада – у матеріалі РБК-Україна.
Коронавірус в Україні: останні новини
- В Києві в середу, 24 листопада, пройшов марш антивакцинаторів. Учасники акції принесли з собою плакати з гаслами "Ні чіпізації"," "Світова змова сил зла проти Бога і людства", "Стоп геноцид" і "Свободу Остапу Стахіву".
- В Україні змінили правила адаптивного карантину. Тепер в "жовтому" рівні епідемічної небезпеки для роботи в карантинних обмеженнях необхідно буде мати або одну дозу вакцинації, або негативний ПЛР-тест.
- Кабінет міністрів України в чотири рази скорочує термін дії "жовтих" COVID-сертифікатів. Тепер він діятиме протягом 30 днів.
- В Україні вперше виявили новий варіант "Дельта" штаму коронавірусу - AY.4.2. Новий різновид штаму підтвердили в Дніпрі.
- Чехія, Польща, Словаччина та Угорщина фіксують рекордний приріст нових випадків COVID-19. Такої важкої ситуації там не було з початку пандемії.
Труханов вніс заставу в 30 млн гривень
Мер Одеси Геннадій Труханов вніс заставу. Він проходить підозрюваним у справі про злочинну організацію.
У жовтні ВАКС прийняв рішення відпустити Труханова під заставу в 30 млн гривень. Крім того, він повинен здати паспорт для закордонних поїздок.
Нова коаліція в Німеччині вимагає від РФ припинити війну на Донбасі і повернути Крим
Нова правляча коаліція в Німеччині вимагає від Російської Федерації припинити війну на Донбасі і повернути українській стороні Крим. У той же час вона виступає за тісну співпрацю з Москвою. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на текст коаліційної угоди, який опублікував Spiegel.
У тексті угоди йдеться про те, що нова влада Німеччини готова до конструктивного діалогу з Росією, але поважає й інтереси партнерів у Східній Європі.
У Путіна заявили про "дуже тривожну" ситуацію на Донбасі
У Кремлі оцінили ситуацію на Донбасі. Кажуть, що "дуже і дуже тривожна". Про це заявив прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков.
Крім того, Пєсков, коментуючи недавнє висловлювання секретаря Ради Безпеки РФ Миколи Патрушева про те, що на Україні може в будь-який момент "спалахнути", зауважив, що це ніби-то аргументована точка зору.
Другий мінус для України. "Шахтар" поступився "Інтеру" і втратив шанси на євровесну
Донецький "Шахтар" у п'ятому турі групи D Ліги чемпіонів поступився італійському "Інтеру" 0:2. Поразка позбавила "гірників" всіх шансів на євровесну.
Детальніше про матч - в матеріалі РБК-Україна.
Україну накриє проливними дощами: де буде найнеприємніша погода
Погода в Україні знову опиниться в полоні циклонічної активності вже на цих вихідних. Дощитиме майже до кінця місяця, але сьогодні і завтра опади поки втримаються, однак очікується сильний вітер.
Прогноз погоди з 25 по 29 листопада - дивіться на картах і читайте в матеріалі Styler.