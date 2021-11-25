ru ua
Чт, 25 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Києві пройшов марш антивакцинаторів, а нова коаліція в Німеччині висловила позицію щодо Криму: новини за 24 листопада

Новость на русском →
Четвер 25 листопада 2021 08:30
В Києві пройшов марш антивакцинаторів, а нова коаліція в Німеччині висловила позицію щодо Криму: новини за 24 листопада Колаж РБК-Україна
Автор: РБК-Україна

Нова коаліція в Німеччині вимагає від Росії припинити війну на Донбасі та повернути Крим, в Києві протестували антивакцинатори, мер Одеси Геннадій Труханов вніс заставу. Докладніше про те, що сталося у середу, 24 листопада – у матеріалі РБК-Україна.

Коронавірус в Україні: останні новини

Труханов вніс заставу в 30 млн гривень

Мер Одеси Геннадій Труханов вніс заставу. Він проходить підозрюваним у справі про злочинну організацію.

У жовтні ВАКС прийняв рішення відпустити Труханова під заставу в 30 млн гривень. Крім того, він повинен здати паспорт для закордонних поїздок.

Нова коаліція в Німеччині вимагає від РФ припинити війну на Донбасі і повернути Крим

Нова правляча коаліція в Німеччині вимагає від Російської Федерації припинити війну на Донбасі і повернути українській стороні Крим. У той же час вона виступає за тісну співпрацю з Москвою. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на текст коаліційної угоди, який опублікував Spiegel.

У тексті угоди йдеться про те, що нова влада Німеччини готова до конструктивного діалогу з Росією, але поважає й інтереси партнерів у Східній Європі.

У Путіна заявили про "дуже тривожну" ситуацію на Донбасі

У Кремлі оцінили ситуацію на Донбасі. Кажуть, що "дуже і дуже тривожна". Про це заявив прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков.

Крім того, Пєсков, коментуючи недавнє висловлювання секретаря Ради Безпеки РФ Миколи Патрушева про те, що на Україні може в будь-який момент "спалахнути", зауважив, що це ніби-то аргументована точка зору.

Другий мінус для України. "Шахтар" поступився "Інтеру" і втратив шанси на євровесну

Донецький "Шахтар" у п'ятому турі групи D Ліги чемпіонів поступився італійському "Інтеру" 0:2. Поразка позбавила "гірників" всіх шансів на євровесну.

Детальніше про матч - в матеріалі РБК-Україна.

Україну накриє проливними дощами: де буде найнеприємніша погода

Погода в Україні знову опиниться в полоні циклонічної активності вже на цих вихідних. Дощитиме майже до кінця місяця, але сьогодні і завтра опади поки втримаються, однак очікується сильний вітер.

Прогноз погоди з 25 по 29 листопада - дивіться на картах і читайте в матеріалі Styler.

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
Кабмін затвердив план боротьби з олігархами
Кабмін затвердив план боротьби з олігархами
DAILY
Глава ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт: Ми переможемо пандемію, коли вакцинуємо понад 70% людей
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Глава ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт: Ми переможемо пандемію, коли вакцинуємо понад 70% людей