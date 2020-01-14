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У Києві сталося масове ДТП на бульварі Дружби Народів

Новини » Надзвичайні події     14.01.2020 - 14:45
У Києві сталося масове ДТП на бульварі Дружби Народів
Фото: (patrol.police.gov.ua)

Зіткнулися одразу три автомобілі

Зранку 14 січня на проспекті Соборності сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участі чотирьох автомобілів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Патрульної поліції Києва.

За попередньою інформацією, водій автомобіля Subaru, рухаючись по проспекту Соборності в бік бульвару Дружби Народів, не врахував дорожньої обстановки та виїхав на смугу зустрічного руху, внаслідок чого допустив зіткнення з автомобілем BMW, який рухався у попутному напрямку.

Останній, в наслідок некерованого руху, здійснив зіткнення з транспортним засобом Honda, а той у свою чергу з автомобілем Volkswagen. Автомобілі зазнали серйозних механічних пошкоджень.

Ознак наркотичного чи алкогольного сп'яніння у водія транспортного засобу Subaru патрульні не виявили.

На винуватця аварії склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.

Нагадаємо, 12 січня в Києві на бульварі Дружби Народів трапилася дорожньо-транспортна пригода (ДТП), в результаті якої загинула людина та ще четверо осіб травмовано. Внаслідок зіткнення з бетонним стовпом автомобіль Honda Jazz перекинувся на дах та одразу загорівся.

Раніше у Київській області на 13 кілометрі дороги Бориспіль-Золотоноша сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП), в результаті якої постраждали п'ятеро людей.

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