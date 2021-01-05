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У Києві сталось масштабне ДТП, ускладнено рух від мосту Патона

Автор: Андрій Козловський

Сьогодні, 5 січня, у Києві сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода (ДТП). Через аварію наразі ускладнений рух транспорту від мосту Патона у напрямку станції метро "Видубичи".

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Про це повідомляє прес-служба Патрульної поліції.

Як повідомляється, аварія сталася за участю 5 автомобілів на Наддніпрянському шосе. У відомстві зазначають, що у результаті ДТП є постраждалі.

Нагадаємо, 30 грудня у Київській області на трасі біля села Віта-Поштова сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участі восьми автомобілів. Тоді постраждали дві людини.

Крім того, РБК-Україна писало, що на вулиці Виговського в Києві сталась масштабна ДТП з потерпілими. Водій Daewoo в’їхав в кілька автівок.

Також у Львівській області в Пустомитівському районі на трасі Київ - Чоп 2 січня автомобіль BMW зіткнувся з мікроавтобусом Mercedes Sprinter. У дорожньо-транспортній пригоді постраждали дев'ять осіб. Поліція відкрила кримінальне провадження.

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