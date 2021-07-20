У Києві сталась масштабна ДТП. Постраждали двоє людей
Фото: в Києві сталась ДТП (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
У Києві на вулиці Маршала Малиновського сталась масштабна дорожньо-транспортна пригода (ДТП). В результаті постраждали двоє людей.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу патрульної поліції Києва.
Сталась автопригода за участю чотирьох автомобілів. Унаслідок ДТП двох потерпілих ушпиталили з травмами.
На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу.
Нагадаємо, сьогодні на столичному Подолі утворилася черга з трамваїв на сотні метрів через ДТП. У заторі застрягли більше десяти складів на маршрутах №14 та №18.