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У Києві сталась масштабна ДТП. Постраждали двоє людей

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Київ, Вівторок 20 липня 2021 13:25
У Києві сталась масштабна ДТП. Постраждали двоє людей Фото: в Києві сталась ДТП (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Анастасія Рокитна

У Києві на вулиці Маршала Малиновського сталась масштабна дорожньо-транспортна пригода (ДТП). В результаті постраждали двоє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу патрульної поліції Києва.

Сталась автопригода за участю чотирьох автомобілів. Унаслідок ДТП двох потерпілих ушпиталили з травмами.

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу.

Нагадаємо, сьогодні на столичному Подолі утворилася черга з трамваїв на сотні метрів через ДТП. У заторі застрягли більше десяти складів на маршрутах №14 та №18.

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