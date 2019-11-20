В Києві сталося масштабне ДТП, двоє загиблих

У ніч на 20 листопада в Києві на вулиці Зодчих сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода (ДТП), в результаті якої загинули двоє людей, ще вісім людей постраждали. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Інформатор".

Як зазначається, автомобіль Mercedes їхав в сторону проспекту Леся Курбаса, а Toyota в протилежному напрямку. У якийсь момент одне з авто вилетіло на смугу зустрічного руху, де і сталося зіткнення. Від удару позашляховик вилетів з проїжджої частини і уперся в дерево.

Фото: ДТП у Києві (kiev.informator)

У момент аварії в Toyota було п'ятеро осіб, а в мікроавтобусі - сім. Від удару водій автомобіля та пасажир загинули миттєво. Також в результаті ДТП постраждали 8 осіб.

Нагадаємо, раніше у Києві сталася ДТП на Русанівському мосту, унаслідок якої постраждали дві людини.

Раніше повідомлялось, що в Києві п'яний водій таксі влаштував потрійну аварію. Він врізався в автомобіль, а потім, втікаючи з місця ДТП, допустив зіткнення ще з двома. В результаті постраждала вагітна жінка.

Також в столичному житловому масиві Куренівка сталося потрійне ДТП з маршруткою, трамваєм і легковиком. Водій маршрутки розмовляв через телефон, що стало причиною аварії.