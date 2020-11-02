У Києві сталось ДТП біля однієї зі станцій метро, ускладнено рух транспорту

У Києві сталась дорожньо-транспортна пригода біля однієї зі станцій метро. В результаті цього ускладнено рух транспорту в напрямку станції метро "Дорогожичі".

Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції.

ДТП сталось біля станції метро "Сирець". Наразі там ускладнений рух транспорту по вулиці Щусєва.

Нагадаємо, 30 жовтня ввечері в Києві на Майдані Незалежності сталось масштабне ДТП. Близько 16:00 водій позашляховика Land Rover, втративши контроль за керуванням автомобілем, виїхав на пішохідну зону Майдану Незалежності та здійснив наїзд на людей, що знаходилися біля зупинки громадського транспорту.

В результаті автопригоди дві жінки загинули. Ще троє людей отримали травми та були госпіталізовані.

Шевченківський райсуд Києва відправив цілодобовий під домашній арешт на 60 діб підозрюваного в ДТП на Майдані Незалежності.