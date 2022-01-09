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У Києві сталася ДТП із загорянням: є загиблий, постраждала дитина

Автор: Іванна Шовкун

У неділю, 9 січня, у Києві сталася ДТП за участю двох легкових автомобілів. В результаті одна людина загинула, також постраждала дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС у Києві у Facebook.

Аварія сталася приблизно о 14:20 на Столичному шосе в Голосіївському районі столиці. Там зіткнулися дві машини, а одна з них Mitsubishi спалахнула.

На місце оперативно прибули рятувальники. Вони загасили вогонь і за допомогою гідравлічного інструменту деблокували з автомобіля тіло водія.

Зазначають, що також в аварії постраждала дитина, яка знаходилася у другій машині Subaru разом із сім'єю. Хлопчика разом із мамою госпіталізували до лікарні.

Причини та обставини ДТП встановлюватимуться правоохоронними органами.

Фото: у Києві дві машини потрапили в аварію (facebook.com/DSNSKyiv)

Нагадаємо, у Львівській області зіткнулися рейсовий автобус та легковий автомобіль. В результаті в салоні машини затисло пасажирку та водія.

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ДТП