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У Києві сталася ДТП на трамвайних коліях: автомобіль влетів у вантажівку конвоїрів

Автор: Іванна Шовкун

У Києві на Подолі сталася аварія на трамвайних коліях. Там зіткнулися два транспортні засоби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ресурс "Київ Оперативний" у Telegram.

ДТП сталася на вулиці Глибочицька. Там водій автомобіля марки Ford влетів у вантажівку, яка перевозила конвоїрів.

"Все б нічого, але ДТП сталася на трамвайних коліях і тепер трамваї в обидва напрямки стоять", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Харкові співробітниця поліції влаштувала потрійну аварію, внаслідок якої є постраждалі. Водії трьох автомобілів отримали забиті місця.

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