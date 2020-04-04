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В Києві сталося ДТП за таксі, є постраждалі

Новини » Надзвичайні події     04.04.2020 - 11:17
В Києві сталося ДТП за таксі, є постраждалі
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Аварія сталася в Шевченківському районі столиці

У суботу вранці, 4 квітня, в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участю таксі та автомобіля Geely. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на dtp.kiev.ua.

Аварія сталася в Шевченківському районі столиці.

"Ранкове ДТП з потерпілими в Києві на вул. Грінченка у Байкового кладовища: попередньо водій автомобіля Skoda, служби таксі Bolt повернув ліворуч з правого ряду, підрізавши geely, який після сильного бокового удару врізався в стовп. Дружина за кермом і чоловік-пасажир не були пристебнуті ременями безпеки. Вони отримали травми. Жінка госпіталізована, чоловік від госпіталізації відмовився. На місці працює поліція, виїхала слідчо-оперативна група", - йдеться в повідомленні.

Фото з місця події (dtp.kiev.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Львівській області 1 квітня в результаті дорожньо-транспортної пригоди на перехресті загинули 3 людини. Винуватця затримали.

Також РБК-Україна писало, що в Житомирській області на трасі Київ-Чоп у результаті аварії загинули 2 людини. Ще одна людина з травмами був госпіталізований. Серед загиблих - співзасновник банку "Аваль" і колишній народний депутат Федір Шпиг.

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