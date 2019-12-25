В Києві сталося ДТП на Петрівці

У середу, 25 грудня, у Києві на перетині проспектів Степана Бандери та Оболонського проспекту сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП), зіткнулися два автомобілі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на dtp.kiev.ua.

Повідомляється, що про стан здоров'я постраждалих поки невідомо.

"На перетині проспектів Степана Бандери та Оболонського зіткнулися два легкових автомобіля. Мабуть, один з учасників повірив у свої сили, виїжджаючи на перехрестя. Очікують патрульну поліцію. Самопочуття учасників не відомо", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 24 грудня, ввечері, в Голосіївському районі столиці сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої загинула одна людина і двоє постраждали.

Крім цього, вчора в Дніпровському районі столиці зіткнулися автомобіль і маршрутка, в результаті чого травми отримали 7 осіб. П'яний водій автомобіля Mitsubishi не впоралася з керуванням і виїхала на зустрічну смугу, де зіткнулася з мікроавтобусом.

Раніше також повідомлялося, що в Києві на вулиці Генерала Жмаченка водій автомобіля збив жінку з дитиною.

РБК-Україна також писало, що у Черкасах сталася аварія з участю пасажирського автобуса. Водій автобуса "ПАЗ", рухаючись по проспекту Хіміків, перевищив швидкість і зіткнувся з автомобілем Mercedes, який у свою чергу в'їхав в автомобіль Hyundai.