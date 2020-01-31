В Києві сталася ДТП з авто поліції

У Голосіївському районі Києва на перехресті проспекту Валерія Лобановського та вулиці Деміївської сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Информатор".

Зіткнулися автомобіль патрульної поліції Toyota Prius і Renault Kangoo. Аварія сталася 30 січня близько 20:30.

Як розповіли патрульні, вони їхали по проспекту Лобановського в бік Деміївської площі. У протилежному напрямку їхав Renault. На перехресті Kangoo почав повертати ліворуч, на вулицю Деміївську. В цей момент і відбулося зіткнення.

Судячи з запису відеореєстратора видно, що обидві машини рухалися на зелений сигнал світлофора. Однак повертає Renault не пропустив патрульних, які їхали по проспекту.

В результаті ДТП ніхто не постраждав. Від удару Kangoo вилетів на тротуар. Подробиці аварії з'ясовуються.

Раніше повідомлялося, що в Києві ввечері 30 січня по вулиці Академіка Заболотного сталася смертельна ДТП. Поблизу Тютюнової фабрики збили чоловіка, який від отриманих травм помер на місці.

РБК-Україна писало, що в Білій Церкві Київської області ввечері 23 січня автомобіль патрульної поліції збив чоловіка на нерегульованому пішохідному переході.