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У Києві сталась стрілянина біля супермаркету

Автор: Анастасія Рокитна

У Києві біля супермаркету на вулиці Верховинна сталась стрілянина. В результаті події отримав поранення чоловік.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

Між групою чоловіків та перехожим виник конфлікт. У останнього виявився з собою цілий арсенал зброї: дві травматичні, одна бойова, а також ножі.

Фото: у Києві сталась стрілянина (dtp.kiev.ua)

В ході бійки та стрілянини той поранив військового у ногу, повідомляє dtp.kiev.ua. Чоловіка затримали, на місці працюють криміналісти.

Нагадаємо, в Запорізькій області в селищі Кирилівка стався конфлікт між двома компаніями чоловіків, який переріс у стрілянину.

Раніше в Одесі сталася перестрілка на Балтській дорозі. У місті було введено спеціальну поліцейську операцію "Перехоплення".

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