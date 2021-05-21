У Києві сталась стрілянина біля супермаркету

У Києві біля супермаркету на вулиці Верховинна сталась стрілянина. В результаті події отримав поранення чоловік.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua .

Між групою чоловіків та перехожим виник конфлікт. У останнього виявився з собою цілий арсенал зброї: дві травматичні, одна бойова, а також ножі.

Фото: у Києві сталась стрілянина (dtp.kiev.ua)

В ході бійки та стрілянини той поранив військового у ногу, повідомляє dtp.kiev.ua. Чоловіка затримали, на місці працюють криміналісти.