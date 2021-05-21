У Києві сталась стрілянина біля супермаркету

У Києві біля супермаркету на вулиці Верховинна сталась стрілянина. В результаті події отримав поранення чоловік.
Про це повідомляє dtp.kiev.ua.
Між групою чоловіків та перехожим виник конфлікт. У останнього виявився з собою цілий арсенал зброї: дві травматичні, одна бойова, а також ножі.
В ході бійки та стрілянини той поранив військового у ногу, повідомляє dtp.kiev.ua. Чоловіка затримали, на місці працюють криміналісти.
Нагадаємо, в Запорізькій області в селищі Кирилівка стався конфлікт між двома компаніями чоловіків, який переріс у стрілянину.
Раніше в Одесі сталася перестрілка на Балтській дорозі. У місті було введено спеціальну поліцейську операцію "Перехоплення".