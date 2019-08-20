У Києві сталася стрілянина біля метро, є постраждалі

У Києві вночі, 20 серпня, сталася стрілянина біля станції метро "Голосіївська", у результаті чого постраждали троє людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу столичної поліції.

Зокрема, вночі до поліції надійшло повідомлення, що біля станції метро "Голосіївська" виникла сутичка, було чути постріли. За вказаною адресою виїхали слідчо-оперативні групи районного та головного управлінь поліції, спецпризначенці, патрульні поліцейські і кінолог.

"Правоохоронці поспілкувалися зі свідками та очевидцями і встановили, що між двома групами осіб відбувся конфлікт, під час якого була застосована травматична зброя. Після чого правопорушники порозбігалися. У результаті інциденту госпіталізовано двох чоловіків із вогнепальними пораненнями і одного - із ножовим пораненням ноги. Постраждалим надають необхідну медичну допомогу", - вказано у повідомленні поліції.

Так, на місці події слідчі вилучили стріляні гільзи, які направили на експертизу. Також із місця вилучено автомобіль Volkswagen.

"За даним фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі до семи років. Наразі зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення та затримання усіх учасників події та причини інциденту", - додали правоохоронці.

Нагадаємо, в Києві за адресою проспект Бажана, 10 з вікна багатоповерхового будинку обстріляли припаркований автомобіль Daewoo Lanos, перехожі зняли це на відео. Очевидці на відео стверджують, що обстріл був проведений прямо з балкона багатоповерхівки, найімовірніше з пневматичної зброї.

Як писало РБК-Україна, в кінці червня у Києві сталася стрілянина, в результаті чого 18-річна дівчина була госпіталізована з вогнепальним пораненням ноги.