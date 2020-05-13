У Києві сталася стрілянина біля храму, є поранений

У Києві на Подолі сталася стрілянина поблизу одного з храмів, в результаті поранення отримала одна людина. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Києва.

Повідомляється, що інцидент стався 13 травня на автостоянці біля храму на вулиці Мостицькій.

"В результаті інциденту на вулиці Мостицькій отримав вогнепальне поранення чоловік. Потерпілий знаходиться в лікарні. Встановлюються обставини події", - повідомили в поліції.

За даним фактом відкрито справу за ч. 2 ст. 15; ч. 1 ст. 115 (закінчений замах на вбивство) Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють особу, причетну до скоєння злочину.

Раніше РБК-Україна писало, що на початку травня під Києвом правоохоронці зі штурмом затримали росіянина, який напередодні здійснив кілька пограбувань, а пізніше погрожував підірвати будинок.

Також повідомлялося, що у Львові в кінці квітня невідомі в під'їзді житлового будинку валютника застрелили. Чоловік помер від вогнепального поранення на місці. За інформацією місцевих ЗМІ, він займався нелегальним обміном валют.