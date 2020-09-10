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У Києві сталася стрілянина в торговому центрі на Оболоні, є поранений

Автор: РБК-Україна

У четвер, 10 вересня, в Києві в одному з торговельно-розважальних центрів на Оболонському проспекті сталася стрілянина. В результаті інциденту одна людина була поранена.

Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

О 18:15 в поліцію надійшло повідомлення про стрілянину в торговому центрі. На місце виїхали співробітники поліції і слідчо-оперативної групи Головного та територіальних управлінь.

Попередньо було встановлено, що у ТРЦ між потерпілим і кількома невідомими виник конфлікт. Згодом один з учасників дістав пістолет, попередньо травматичної дії і кілька разів вистрілив у чоловіка.

25-річного потерпілого з вогнепальними пораненнями нижніх кінцівок доставлений в лікарню. Зловмисники з місця події зникли.

Правоохоронці проводять першочергові слідчі дії, встановлюють свідків та очевидців події, вивчають записи з камер відеоспостереження.

За результатами перевірки інциденту буде дана правова кваліфікація.

Нагадаємо, у Харкові сталася стрілянина в нічному клубі.

Крім того, у Чернівцях на вулиці Небесної Сотні під час конфлікту між двома чоловіками сталася стрілянина.

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