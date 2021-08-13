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В Києві сталась стрілянина в ресторані, є поранений

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Київ, П'ятниця 13 серпня 2021 08:09
В Києві сталась стрілянина в ресторані, є поранений Фото: у Києві сталась стрілянина (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

У Києві на вулиці Маршала Конєва сталась стрілянина в ресторані. В результаті є поранений.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Київ оперативний".

Стрілянина сталась в Голосіївському районі Києва (житловий масив Теремки-II) в
ресторані Favor Park hotel.

Повідомляється, що стрільця затримали, є один потерпілий. У всіх деталях інциденту намагаються розібратися правоохоронці.

Зазначимо, що наразі інформації на сайті поліції Києва немає.

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