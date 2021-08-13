В Києві сталась стрілянина в ресторані, є поранений
Фото: у Києві сталась стрілянина (Віталій Носач, РБК-Україна)
У Києві на вулиці Маршала Конєва сталась стрілянина в ресторані. В результаті є поранений.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Київ оперативний".
Стрілянина сталась в Голосіївському районі Києва (житловий масив Теремки-II) в
ресторані Favor Park hotel.
Повідомляється, що стрільця затримали, є один потерпілий. У всіх деталях інциденту намагаються розібратися правоохоронці.
Зазначимо, що наразі інформації на сайті поліції Києва немає.