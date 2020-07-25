ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

В Києві сталась стрілянина, постраждали двоє людей

Київ, Субота 25 липня 2020 13:40
В Києві сталась стрілянина, постраждали двоє людей
Фото: стрілянина у Києві (kyiv.npu.gov.ua)
Автор: Андрій Козловський

Правоохоронці відкрили два кримінальні провадження за ознаками злочинів

Вчора ввечері у Печерському районі Києва стався конфлікт між невідомим та двома іноземними студентами. Після чого перший дістав вогнепальну зброю та поранив іноземців.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Як повідомляється, двоє 20-річних студентів отримали незначні поранення ніг о 21:30 на вулиці Коновальця. Згодом вони самостійно звернулися до лікарняного закладу. Проте один з них відмовився від надання йому медичної допомоги. Від написання будь-яких офіційних заяв потерпілі також відмовилися.

Фото: стрілянина у Києві (kyiv.npu.gov.ua)

Правоохоронці відкрили два кримінальні провадження за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) та ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, під Києвом невідомий здійснив прицільні постріли з пістолета в автомобіль Тoyota Сamry, в якому був чоловік та його син.

Крім того, у Києві на проспекті Гонгадзе, 32 у житловому будинку сталася бійка зі стріляниною, внаслідок якої постраждали три людини.

Також РБК-Україна повідомляло, що у столиці на вулиці Братиславська чоловік підстеріг біля магазину колишнього начальника і почав в нього стріляти.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Стрільба
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся