У Києві сталась стрілянина на Голосіївському проспекті. Введено спецоперацію "Грім"

У Києві на Голосіївському проспекті сталась стрілянина. По місту введено спецоперацію "Грім".
Про це повідомили РБК-Україна в прес-службі поліції Києва.
Крім того, Telegram-канал "Київ.Оперативний" повідомляє, що в результаті стрілянини постраждали двоє правоохоронців. Цю інформацію в поліції поки не підтверджують.
У прес-службі поліції зазначили, що деталі події будуть згодом.
На сайті поліції Києва інфомації про стрілянину на Голосіївському проспекті немає.
Нагадаємо, у червні в Києві чоловік влаштував стрілянину з гвинтівки з вікна багатоповерхівки.
Також у травні в центрі Києва сталась стрілянина.