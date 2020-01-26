У Києві сталася стрілянина

В ніч з суботи на неділю, 26 січня, на території Гідропарку в Києві відкрили вогонь по чоловіку. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Інформатор".

За словами очевидців, це були троє чоловіків кавказької зовнішності. Поліція ввела по місту план "Перехоплення".

Як наголошується, в Гідропарку виникла суперечка між двома компаніями. Вона закінчилася тим, що один з чоловіків дістав травматичний пістолет і зробив постріл. Куля влучила в обличчя опонента. Після цього компанія з трьох чоловік сіла в салатовий Lanos і зникла.

Незабаром Lanos з орієнтування зупинили на проспекті Маяковського. У салоні був лише водій.

Нагадаємо, у Києві на місці скандальної забудови на вулиці Микільсько-Слобідській сталася масова бійка зі стріляниною. В результаті зіткнень постраждали дві людини.

Раніше у Запоріжжі стріляли у власника одного з ресторанів. В Комунарському районі міста між відвідувачем і співробітником закладу виник конфлікт, в який втрутився власник і випровадив буйного гостя. Останній вирішив "провчити" власника закладу.