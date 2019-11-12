У Києві сталась стрілянина

У Києві на вулиці Боровій сталась стрілянина, в результаті якої було госпіталізовано людину. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції.

Як зазначається, біля будинку між двома чоловіками виникла словесна перепалка. Згодом один із них здійснив кілька пострілів у бік свого опонента, після чого втік на автомобілі.

В результаті стрілянини постраждав 33-річний чоловік. Поліція зараз шукає стрілка. Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, сьогодні у Харкові поліцейський відділу в метрополітені відкрив стрілянину на станції. Спецпідрозділ поліції затримав його.

РБК-Україна писало, що 1 листопала у Києві обстріляли швидкісний трамвай. А також на трасі Одеса-Київ біля села Дачне поблизу посту поліції невідомі влаштували стрілянину.

Зазначимо, поліція затримала підозрюваного в стрілянині у Херсоні, в результаті якої постраждали двоє людей. 3 жовтня у центрі Херсона озброєні невідомі влаштували стрілянину, в результаті були поранені двоє чоловіків. Невідомі стріляли з автомобіля і зникли з місця події.