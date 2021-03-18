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У Києві продавали довідки з "потрібним" результатом COVID-тесту. Поліція викрила схему

Автор: Анастасія Рокитна

У Києві викрили злочинну схему, до якої були причетні працівники приватної лабораторії. Вони продавали довідки з "потрібним" результатом тесту на коронавірус.

Про це повідомляє прес-служба поліції міста.

За даними поліції, вони продавали сертифікати та довідки про проходження тестування на COVID-19 із зазначенням негативних результатів тестів. Видавалися сертифікати для виїзду громадян за кордон, а також довідки, що могли бути використані за місцем вимоги.

Вартість одного сертифікату чи довідки коливалася від 900 до 1800 гривень залежно від терміну виконання. З лютого зловмисникам вдалося продати щонайменше 80 фальсифікованих документів на суму понад 135 тисяч гривень.

Фото: місце слідчих дій (npu.gov.ua)

Поліцейські провели обшуки в офісних приміщеннях лабораторії, за місцем мешкання фігурантів та в їх автомобілях. Вилучили бланки сертифікатів та довідок з відтисками печатки лабораторії, понад 500 тисяч гривень готівки у різних валютах, "чорнові" записи.

Попередня кваліфікація: ч. 3 ст. 190 (шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, прикордонники не впустили в Україну іноземця з підробленим ПЛР-тестом.

Також раніше в Україну намагалися в'їхати дві іноземки з підробленими ПЛР-тестами. Інцидент стався в Чернівецькій області.

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