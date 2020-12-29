У Києві попередили вбивство двох людей, яке замовив депутат селищної ради

Правоохоронці попередили замовне вбивство двох людей. Замовником був мешканець одного із сіл Броварського району Київської області, депутат 8-го скликання селищної ради.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

За замовленням депутата, кілер мав ліквідувати його опонентів, з якими склалися неприязні стосунки - 47-річного односельчанина та 39-річного жителя сусіднього села.

Правоохоронці організували зустріч замовника злочину з "потрібною" йому особою, під час якої чоловік передав фото своїх ворогів. За вбивство першої жертви він пообіцяв 6 тисяч доларів та надав завдаток - 300 доларів. Замовника затримали.

"Йому готується вручення підозри за фактом організації замаху на замовне вбивство, який є незакінченим з причин, що не залежали від волі особи ( ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 27, п. 11 ч. 2 ст. 115) та готування до вчинення умисного вбивства людини на замовлення (ч. 1 ст. 14, п. 11 ч. 2 ст. 115) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.

Нагадаємо, у Слов'янську правоохоронці попередили замовне вбивство.

Також СБУ попередила замовне вбивство громадського активіста.