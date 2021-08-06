RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Києві запобігли замовному вбивству громадянина США: затримано двох людей

Автор: Дмитрий Кузнецов

Правоохоронці запобігли замовному вбивству громадянина США. У Києві затримано дві людини, які шукали виконавців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

За даними слідства, в Україну в кінці липня прибув чоловік з українським і американським громадянством. Він залучив свого знайомого до пошуку виконавців, які повинні були за 45 тисяч доларів вбити в місті Балтімор штату Мериленд громадянина США.

При цьому вбивство повинно було бути скоєно до того, як замовник повернеться в США, з метою створення алібі на випадок переслідування з боку правоохоронців.

Для збору доказів правоохоронці провели імітацію вбивства. Замовників затримали при передачі "винагороди" виконавцям.

Вирішується питання про повідомлення затриманим підозри та обрання запобіжного заходу.

Фото: у Києві затримали замовників вбивства громадянина США (gp.gov.ua)

Читайте РБК-Україна в Google News
преступленияДБРПрокуратураЗадержание