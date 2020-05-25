У Києві через пожежу евакуювали людей з лікарні, в яку доставляють хворих COVID-19

У понеділок, 25 травня, в Києві через пожежу в Олександрівській клінічній лікарні евакуювали 15 людей. У неї доставляють хворих на COVID-19.

Про це повідомляє прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається, пожежа виникла в 6 корпусі на 6 поверсі лікарні, де загорівся електричний щит. Пожежа була ліквідована о 18:56.

"Жертв і постраждалих немає. Підрозділи ДСНС вивели на свіже повітря 15 осіб", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше у російському Санкт-Петербурзі горіла лікарня для пацієнтів з коронавірусом, загинули п'ять осіб, які перебували на апаратах штучної вентиляції легенів.

РБК-Україна писало, що 30 березня в Києві виникла пожежа в одній із Київських клінічних лікарень на бульварі Шевченка, в результаті чого евакуювали пацієнтів.

Також повідомлялося, що в Донецькій області напередодні нового року виникла пожежа у міському наркологічному диспансері міста Краматорська.