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У Києві з'являться автобуси вакцинації: маршрути і графік роботи

Автор: Дмитрий Кузнецов

У Києві з 19 по 24 серпня щеплення від коронавірусу можна буде зробити в спеціально обладнаних автобусах. Мобільні пункти вакцинації курсуватимуть столицею за певним графіком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора Департаменту охорони здоров'я КМДА Валентину Гінзбург.

У цих мобільних пунктах вакцинації щеплення від коронавірусу може зробити будь-який громадянин України або особи, які мають постійну посвідку на проживання. Попередній запис не потрібен. При собі потрібно мати документи: паспорт, ІПН і мобільний телефон.

"Сподіваємося таким чином залучити до вакцинації в першу чергу літніх людей, яким дістатися до поліклініки з якихось особистих причин проблематично, ніж до ринку або продуктового ярмарку", - зазначила Гінзбург.

Курсування автобусів вакцинації в Києві відбуватиметься за наступним графіком та локаціями:

Графік роботи прищепних автобусів і наметів на основних ринках Києва:

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КМДАКиївКоронавірусВакцинація